Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.02.20 07:37

Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

11 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник вів вогонь по позиціях українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Так, один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано поряд з Пісками, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій українських сил, а саме:

- тричі в районі Оріхового - з міномета калібру 120 мм противник випустив 9 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем;
- неподалік населеного пункту Кримське - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Читайте також: Найманці РФ планують із важкої артилерії обстріляти населені пункти на окупованій території, - пресцентр ОС

"Учора, 11 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

.Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100