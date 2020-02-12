Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник вів вогонь по позиціях українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Так, один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано поряд з Пісками, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій українських сил, а саме:

- тричі в районі Оріхового - з міномета калібру 120 мм противник випустив 9 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем;

- неподалік населеного пункту Кримське - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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"Учора, 11 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

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