Кількість заражених коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері в Японії зросла до 174 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Японії.

За їхніми даними, загальна кількість хворих на круїзному лайнері зросла до 174 осіб.

Крім того, телеканал NHK повідомив, що новий тип коронавірусу виявлено в чиновника МОЗ, який здійснював огляд судна.

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Лайнер Diamond Princess 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого. Однак з'ясувалося, що один із пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. Міністерство охорони здоров'я Японії вимагає залишити лайнер на 14-денний карантин. На борту судна перебуває 2666 туристів.