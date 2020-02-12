Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він повідомив в інтерв'ю Болгарській службі "Радіо Вільна Європа", яке вийшло в ефір наступного дня після візиту дипломата до Софії.

"Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан", - зазначив Палмер.

За словами Палмера, Росія прагне бачити регіон у стані нестабільності, розколу, підозрілості і хаосу.

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Палмер був призначений спецпредставником з питань Західних Балкан у серпні минулого року. Йому доручено сприяти інтеграції регіону із Заходом.

Держсекретар США Майк Помпео у ході короткого турне Західними Балканами в жовтні попередив про "зловмисний" вплив російських "тролів".