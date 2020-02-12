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12.02.20 10:01

"Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відповів голові парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, який допустив можливість подачі води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

"Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав 11 лютого в ефірі "UA:Крым".

"Ми не відкидаємо, що Путін на планованих зустрічах, можливо, порушить це питання. А зараз йде таке, знаєте, створення психологічного фону. Бачите, що казав сьогодні [глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид] Арахамія? .. Слухайте, я хотів би попередити всіх арахамій та інших. Ось ми сьогодні були буквально за 600 метрів від кримської землі. Я стояв і бачив російських цих прикордонників, військових. А там у мене мама живе, а там кримські татари", - заявив Чубаров.

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Крім того, Чубаров назвав компроміс продажем українців і кримських татар в обмін на воду.

"Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією? Якщо хтось в державі допускає, що можна здати територію, цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не багато ні мало 500 тис. ... Тут зараз переді мною сидить Владика Климент. І він мені очима показує, що ми не допускаємо того, що держава може нас продати за воду. Будь-які комбінації щодо Донецька або ще щодо чого-небудь, в обмін на воду - це не можна".

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

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