Начальник Одеського СІЗО, його заступник і співробітник оперативного відділу, які фігурували в розслідуванні журналістів, звільнені, - Мін'юст

Про це заявив заступник міністра юстиції Віталій Василик, йдеться на сторінці Міністерства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Трьох співробітників Одеського СІЗО, які фігурували в розслідуванні журналістів Слідство.Інфо, звільнили з посад. Йдеться про начальника Одеського СІЗО Володимира Шевченка, його заступника Валентина Слабінського, а також співробітника оперативного відділу Олександра Торзюка", - повідомив Василик.

Зазначається, що з моменту виходу фільму-розслідування щодо цих посадовців почала працювати внутрішня безпека, утім, згаданих осіб не вдавалося звільнити раніше, оскільки вони перебували на лікарняних

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За інформацією "Слідство.Інфо", співробітник СІЗО Олександр Торзюк дозволяв в’язню, обвинуваченому в особливо тяжкому злочині, вільно пересуватися на волі, зустрічатися із невідомими поза межами ізолятора, користуватися мобільним телефоном та отримувати незаконні передачі. За даними журналістів, заступник начальника СІЗО Валентин Слабинський є офіційно підозрюваним у вимаганні грошей від ув'язнених. За версією правоохоронців, він безпідставно посадив одного з ув'язнених у карцер, а потім вимагав від нього дві тисячі доларів за те, щоб вийти звідти. У вересні 2019 р. звинувачення проти нього направили в суд. За даними журналістів, начальника СІЗО Володимира Шевченка підозрюють у корупції. Зокрема, його обвинувачують у тому, що п’ять років тому, коли Шевченко був начальником Ізмаїльського СІЗО, він вимагав від ув’язненого тисячу доларів. Справа Шевченка наразі слухається в суді.