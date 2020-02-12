Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Давиду АраХАМії. Давиде, постав самому собі питання. Як буде записано в договорі про постачання води в Крим?

Україна постачає воду у 83-й регіон РФ, Республіку Крим? Це пряме визнання юрисдикції Росії в Криму. За міжнародними правилами за всі проблеми на окупованій території несе відповідальність окупант", - написав він.

Умеров зазначив, що завдання України зробити Крим непідйомною, дорогою ношею для Росії: "А Україна, під керівництвом вашої партії, завжди намагається догодити агресору. То моряків "обміняли" в останній день перед закінченням терміну міжнародного суду, рятуючи Росію від нових, серйозних санкцій. То домовилися про вилов риби, визнавши російською акваторію. І щодо газу теж "домовилися"".

"Тепер ти, лідер фракції "більшості", пропонуєш дати воду окупантам як компроміс між Донбасом і Кримом. Крим - Росія, Донбасу - особливий статус. Результат 2:0 не на нашу користь, чи ти не наш?" - наголосив він.

Водночас Умеров додав, що для населення води в Криму достатньо, а не вистачає, коли рахують разом з величезною російською армією: "Крим страшно мілітаризований".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

"Підтримуючи Росію, ви, які називають себе "слуги народу", підставляєте свій народ. Припиніть грати з вогнем. Росія - агресор. Поводьтеся відповідно, і ти особисто зокрема.

Не компроміси треба шукати, а підтримку у світі, у вигляді посилення санкцій, і економічних, і дипломатичних, і політичних. Результат цього протистояння - або повне відновлення територіальної цілісності України, або повне знищення України як самостійної держави. Тож компроміс навряд чи можливий", - резюмував заступник голови Меджлісу.

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.