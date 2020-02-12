Спільний авіапростір України з ЄС може бути вже цього року, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час спільного з комісаром Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї брифінгу.

"Є документи, які ми розраховуємо підписати цього року. Наприклад, ця угода про спільний авіаційний простір. Зараз ми ведемо переговори про те, коли саме може бути підписаний цей документ", - сказав Гончарук.

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За його словами, вже цього року Україна може очікувати його підписання.