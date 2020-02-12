Сьогодні виповнюється п'ята річниця підписання Мінських угод

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що 12 лютого 2015 року на саміті у Мінську після багатогодинних переговорів Нормандської четвірки було затверджено Комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей (Протокол від 5 вересня 2014 року та Мінський Меморандум від 19 вересня 2014 року) з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Документ підписали канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент України Петро Порошенко, президент РФ Володимир Путін. Було також ухвалено Декларацію лідерів України, Франції, Німеччини та РФ.

Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод передбачав негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України; відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки; ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ; звільнення всіх заручників; безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги серед цивільного населення.

Крім того, передбачалося відновлення соціально-економічних зв’язків між окупованими територіями та рештою території України; відновлення банківської системи; відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України в усій зоні конфлікту; виведення всіх іноземних збройних формувань; військової техніки, а також найманців з території України під наглядом ОБСЄ.

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