"Триває пошук місця для розміщення", - ЦГЗ про підготовку до евакуації 53 українців з Китаю

Про те, як проходить підготовка, розповів виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

За його словами, українці, які прибули з Китаю, будуть на 14 діб ізольовані для обсервації – комплексу обмежувальних і протиепідемічних заходів. Зараз влада шукає варіанти відповідних місць для обсервації, а також веде дипломатичні перемовини щодо процесу евакуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис., - держкомітет КНР

"Ми маємо забезпечити місце розміщення таких осіб, забезпечити наявність певних санітарно-гігієнічних вимог, певний кейтеринг із харчування. До такого місця будуть також встановлені вимоги щодо охорони території, щоб унеможливити потрапляння сторонніх у місце обсервації. Там має бути опалення, мають бути потужності для забезпечення життєздатності такого об'єкта", – розповів представник МОЗ.

Кузін повідомив, що розглядаються кілька варіантів розміщення приїжджих, зокрема – в Київській області. Одним із вирішальних факторів має стати близькість такого місця до аеропорту, але поки не визначено, який саме аеропорт прийматиме літак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насильно тримати в медустановах евакуйованих з Китаю українців не будуть, - Радуцький

На запитання, скільки українців готові повернутися на таких умовах, чиновник відповів: "За інформацією на сьогодні, це 53 людини... Це та кількість, яких влаштовують умови щодо обсервації, які пропонує держава в рамках евакуації. Серед 53 осіб, які планували стати учасниками евакуації, була одна дитина. Інформації щодо інших дітей не надходило".