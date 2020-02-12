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12.02.20 10:53

Спроба мого звільнення пов'язана зі справою "Приватбанку", - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спробу свого звільнення вважає нелегітимною і пов'язує це зі справою "Приватбанку".

Спроба мого звільнення пов'язана зі справою "Приватбанку", - Ситник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"Те, що зараз відбувається (збір підписів за відставку з посади директора НАБУ. - Ред.), пов'язано з так званою справою рюкзаків, яку, на жаль, прокуратура закрила, а також справою "Приватбанку", яку віднедавна повністю передано в НАБУ. Ось дві ключові причини. Єдине, що для мене незрозуміло, чому це (спроба усунути з посади. - Ред.) робиться таким нецивілізованим способом. Бігають депутати, які належать до певних політичних кіл, збирають підписи і підштовхують інших депутатів до вчинення відверто нелегітимної дії. Навіщо це робиться - гадаю, ми отримаємо відповіді найближчим часом", - зазначив Ситник.

За його словами, НАБУ не відчуває плідної співпраці в розслідуванні цієї справи, насамперед і з боку експертних установ.

Також Ситник не дає прогнозів, коли справа "Приватбанку" може бути передана до суду.

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