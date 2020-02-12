Українські цирки мають час на оновлення своїх програм без тварин до 2021 року, - Подоляк

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступниця глави Міністерства культури, молоді та спорту Ірина Подоляк.

"Триває процес перемовин з громадськими інституціями, які готові прийняти цих тварин. Є тварини, які належать державі, - їх 96. Ми підписали меморандум з Еко-парком Фельдмана, і він готовий прийняти їх усіх. Там хороші умови і парк готовий дотримуватись усіх цивілізованих правил утримання", - розповіла заступниця міністра.

За її словами, дресирувальникам, які мають право власності на своїх тварин, Мінкульт запропонував до цього меморандуму долучитися і вступити в переговори.

"Держава не має наміру говорити їм, що робити, але ми даємо вікно можливостей. Варіантів багато, але важливо зрозуміти, що ми не можемо заборонити використання тварин у державних цирках, а у приватних не заборонити, тому що тоді ми створимо нерівні умови", - сказала Подоляк.

"Для наших цирків це виклик, вони мають час на оновлення своїх програм на 2021 рік", - додала заступниця голови Мінкульту.

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