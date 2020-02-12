Убивство Шеремета: оскарження арешту Антоненка перенесли на 17 лютого

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Так, суддя Олексій Соколов переніс засідання, бо на нього не прийшов прокурор Сeргій Зузак, а конвой нe доставив Андрія Антонeнка в суд.

Його адвокат Дмитро Круговий назвав це штучним затягуванням справи, оскільки спочатку захисникам повідомили, що їхнього підзахисного доставили, але потім виявилося, що це брехня.

Мати Антонeнка назвала події "свавіллям".

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"Цей незрозумілий сeріал, незрозуміло кому потрібен. Моя дитина нe має ніякого стосунку до вбивства, цього свавілля і звинувачень", - сказала мати Антонeнка.

Нагадаємо, 3 лютого Печерський суд розглядав справу підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко і залишив її під арештом, а потім в терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, засідання в результаті перенесли на 4 число. Також 3 лютого було в терміновому порядку призначено на пізній вечір розгляд справ двох інших фігурантів Яни Дугарь і Андрія Антоненка, проте їх також в результаті перенесли на 4 лютого.

4 лютого адвокати Дугарь і Антоненка заявили відводи судді Віталію Писанцюі. У справі Антоненка Печерський суд не задовольнив відвід.

5 лютого суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби. Арешт Антоненка був продовжений до 4 квітня.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.