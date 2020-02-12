Мінські угоди дали шанс не випрошувати, а вимагати у Росії миру. А їхні критики не запропонували нічого свого, - Порошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю Порошенка в "УП".

"Виснажливий 19-годинний марафон з Путіним, холодним, жорстоким і глибоко ворожим до України "переговорником" – ніщо у порівнянні з тим потрясінням, яке випало перед тим пережити східноукраїнському місту… 64 поранених, 17 загиблих унаслідок російського ракетного обстрілу", - розповів Порошенко.

За словами Порошенка, у душі Путіна, з огляду на його поведінку, "краматорська трагедія не зачепила жодної струни".

"Згодом Франсуа Олланд (експрезидент Франції, учасник переговорів у Мінську. - Ред.) напише, як "багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного". Так, то була одна із найжахливіших ночей у моєму житті. Однак вирішальна для того, щоб стриножити агресора. Тим, хто й досі не зрозумів, що було на кону, раджу в найближчі дні походити до Зали пам'яті на території Міністерства оборони і послухати удари дзвонів за кожним загиблим у лютому 2015 року. Згадати, які запеклі бої точилися тієї важкої зими", - підкреслив він.

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Порошенко зазначив, що ключовим завданням Мінська-2 було зупинити наступ російських регулярних військ, запобігти оточенню наших воїнів, зберегти життя тисяч людей, військових та цивільних.

"Тоді "четвірка" працювала в чіткому форматі "три і один", в якому Путін не зміг знайти жодної шпаринки, і ніхто не був слабкою ланкою. Було, врешті-решт, узгоджено спільну декларацію "нормандської четвірки", вагомою позицією якої стало підтвердження "повної поваги суверенітету і територіальної цілісності України…" А підпис Путіна під документом означав не що інше, як юридичне підтвердження очевидного факту: Росія – сторона конфлікту", - згадує Порошенко.

П'ятий президент зазначає, що Мінські угоди дали дорогоцінний час для системної розбудови армії. Час для того, щоб зосередитися на подоланні соціальної кризи, спричиненої війною і перекриттям доступу українських товарів на російський ринок.

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"Після Мінська-2015 ми із союзниками зосередилися на розробці дорожньої карти його імплементації. Дорожня карта мала розставити всі крапки над "i", ми її майже узгодили з Німеччиною і Францією. Однак Путін взяв паузу в очікуванні результатів президентських виборів в Україні", - розповів Порошенко.

"Я не поділяю оцього захвату Зеленського від зазирання в очі Путіну. Стверджувати, ніби десь глибоко в його зіницях проглядається бажання миру – це значить обманювати українців і сприяти детоксикації Путіна в очах світової спільноти, в тому числі і наших ключових партнерів", - додав він.

"Вже скоро рік, як до влади прийшли затяті критики Мінських домовленостей. Як виявилося, "голуби миру" прилетіли з порожніми дзьобами, тобто без власного мирного плану. Далі більше: в Парижі Володимир Зеленський додав і свій автограф до того комплекту документів, які умовно і називаються Мінськом (може скласти мені компанію в походах на допити до ДБР, яке копає під Мінськ)", - наголосив Порошенко.

За словами Порошенка, сьогодні Мінські угоди дають шанс формулювати жорсткі вимоги до Росії і не випрошувати, а вимагати у неї миру.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, виповнюється п'ята річниця підписання так званих других Мінських угод (Мінськ-2).

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