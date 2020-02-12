Поки що жодних домовленостей про зустріч Зеленського і Путіна до нормандського формату немає, - Єрмак

Про це заявив на брифінгу глава Офісу Президента Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання, чи є домовленості про зустріч президентів України і РФ Зеленського та Путіна до наступного "нормандського саміту", передає Цензор.НЕТ.

"Щодо зустрічі з Володимиром Путіним. Це рішення ухвалюватиме президент. Якщо він бачитиме, що ця зустріч є необхідною, вона може стати кроком до отримання реальних результатів від переговорів у нормандському форматі, ми це не відкидаємо. Поки що жодних домовленостей, жодних розмов на цю тему не було", - заявив Єрмак.

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