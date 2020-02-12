Закони, що обмежують свободу слова в Україні, ухвалені не будуть, - Єрмак

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу вам гарантувати і сказати від імені президента України, що він є гарантом свободи слова та вільних ЗМІ. Тому ніяких законів, які будь-яким чином обмежили б права свободи слова в нашій країні, не буде ухвалено", - підкреслив Єрмак.

Також він зазначив, що оскільки це робота Верховної Ради, Офіс Президента буде стежити за цим.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив Андрія Єрмака на цей пост.