У нас є чіткий план, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутися на всій території України, - Єрмак

Про це заявив на брифінгу глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ

"Я ще не мав можливості поспілкуватися з паном Козаком, після його призначення, мого призначення. Я думаю, що матиму таку нагоду. Але незалежно від того, хто представлятиме Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську або в нормандському форматі, принципи, які задекларував президент України Володимир Зеленський, є незмінними і залишаються такими, якими вони були напередодні "нормандського саміту" в Парижі. Тому, якщо сьогодні ми говоримо про інтеграцію (Донбасу. - Ред.), якщо ви маєте на увазі вибори, як фінальну крапку, то я ще раз хочу повторити. Відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконно озброєні люди і кордон України не перебуває під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві, а вибори ми плануємо провести на 100% відповідно до українського законодавства", - заявив Єрмак.

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"Це було б логічно, якби вибори (місцеві вибори в жовтні 2020 року. – Ред.) були проведені на всій території України, бо ми вважаємо Донбас, як і Крим, територією України. Але є умови, без виконання яких це неможливо. Ми з українського боку готові виконати всі домовленості, які були досягнуті, в першу чергу, в Парижі. По-друге, у нас є чіткий план, що має статися, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутися на всій території України, відповідно до українських законів", - пояснив він.

"Я б не став говорити про якісь компроміси, компроміси, безумовно, можуть бути під час переговорів. Я готовий і буду говорити з усіма патріотичними, адекватними, розумними силами в країні, щоб усім, хто любить Україну і бажає їй добра ... Якщо треба буде, я буду десять, двадцять разів говорити, наприклад, що таке "формула Штайнмаєра" або який у нас план. Немає нікого, з ким ми сьогодні не готові говорити, роз'яснюючи свою позицію, але це мають бути сили справді патріотичні, і дійсно налаштовані на інтереси України", - додав Єрмак.

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