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12.02.20 11:56

Я залишу пост директора НАБУ, коли виконаю свою місію, - Ситник

Глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що піде у відставку, коли усвідомить, що його місія завершена.

Я залишу пост директора НАБУ, коли виконаю свою місію, - Ситник

Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Я піду тоді, коли усвідомлю, що виконав свою місію. На сьогодні вона не виконана. Дії опонентів у чомусь мотивують, тому що є розуміння, що ми на правильному шляху", - зазначив Ситник.

Глава НАБУ також нагадав, що, згідно із законом, у нього немає права переобрання і "рано чи пізно ця історія завершиться".

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Як повідомлялося, раніше група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

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