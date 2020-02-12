Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Під будівлею відбувається акція на підтримку Федини. В акції беруть участь народні депутати і громадські активісти.

"Це перший випадок, коли депутата намагаються притягнути до відповідальності без голосування Ради, без жодних погоджень. І ви бачите, за що. Знаєте за що? За три слова – "там може прилетіти". Там справді може прилетіти, там справді рвуться гранати, там справді гинуть люди і там справді небезпечно", – зазначила нардепка Вікторія Сюмар.

"Ми тут для того, щоб показати – ми не боїмося і не будемо боятися. Ми скажемо цю фразу Володимиру Зеленському і всій його владі, всій його вертикалі – ми не боїмося", – додала Сюмар.

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" оголосили про початок флешмобу і повторили слова "Там може прилетіти", через які розпочато кримінальне провадження проти Федини, а президента Зеленського визнано потерпілим.

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Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

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