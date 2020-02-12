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12.02.20 12:10

Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському

Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина прийшла до Державного бюро розслідувань. Слідчі ДБР мають вручити їй повідомлення про підозру за фактами погроз президенту Володимиру Зеленському.

Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Під будівлею відбувається акція на підтримку Федини. В акції беруть участь народні депутати і громадські активісти.

"Це перший випадок, коли депутата намагаються притягнути до відповідальності без голосування Ради, без жодних погоджень. І ви бачите, за що. Знаєте за що? За три слова – "там може прилетіти". Там справді може прилетіти, там справді рвуться гранати, там справді гинуть люди і там справді небезпечно", – зазначила нардепка Вікторія Сюмар.

"Ми тут для того, щоб показати – ми не боїмося і не будемо боятися. Ми скажемо цю фразу Володимиру Зеленському і всій його владі, всій його вертикалі – ми не боїмося", – додала Сюмар.

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" оголосили про початок флешмобу і повторили слова "Там може прилетіти", через які розпочато кримінальне провадження проти Федини, а президента Зеленського визнано потерпілим.

Також читайте: ДБР повторно викликає Федину для вручення повідомлення про підозру. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Читайте: ГПУ повернула без погодження проєкт підозри Федині та Звіробій, - ДБР

Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському 01
Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському 02
Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському 03
Нардепка Федина прийшла до ДБР для отримання підозри за фактами погроз Зеленському 04

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