Кабмін створив Боргове агентство для управління держборгом України, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Лише за 2019 рік успішна реалізація Мінфіном Середньострокової стратегії управління держборгом дозволила зекономити близько 19 млрд грн видатків із обслуговування державного боргу. Ще кращих результатів очікуємо завдяки запуску Боргового агентства, яке буде максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом", - зазначив Гончарук.



За його словами, створення боргового агентства – необхідна умова виконання Плану дій уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів.



Така модель успішно працює в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції.

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