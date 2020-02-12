Зеленський доручив прискорити темпи ремонту доріг і підвищити його якість, - радник прем'єра Голик

Про робочу нараду в Укравтодорі розповів у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Взагалі, це перший візит Президента в Укравтодор за 28 років Незалежності країни", - підкреслив Голик.

Він також нагадав, що дороги - це лише частина проекту "Велике будівництво", який стартує з 1 березня і покладе початок будівництва сотень шкіл, дитячих садків, лікарень та стадіонів, а також тисяч кілометрів доріг по всій країні.

"Нові класні дороги - це не про асфальт. Нові класні дороги це про нову якість життя людей", - зазначив радник прем'єра.

"Основні меседжі почули всі: рекордна сума грошей, виділена на дороги; тисячі кілометрів класних доріг; якість; швидкість робіт; 12 000 нових робочих місць; припинення симулювання недоумства АМКУ; жорсткий бан тендерних тролів; мінімум ямкового ремонту", - перерахував радник прем'єра.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в нинішньому році на ремонт доріг буде спрямовано понад 85 млрд гривень, що дозволить привести в порядок 4 000 км доріг державного і 2 500 км доріг місцевого значення. Він також доручив Антимонопольному комітету активно співпрацювати з правоохоронними органами та забезпечити проведення тендерів.

Нагадаємо, раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомляв, що в 2020 році фінансування доріг буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів з Дорожнього фонду, позикових коштів і виплат, отриманих від "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.