За 2019 рік від злочинів постраждали 6 тис. дітей - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що Офіс Генерального прокурора ініціює процес створення повноцінної системи ювенальної юстиції в Україні, яка б охоплювала і дітей-правопорушників, і дітей-жертв або свідків.

"Ми всі маємо розуміти специфіку роботи з неповнолітніми. Необхідно враховувати дитячу психологію та дитяче сприйняття, а підходи на всіх етапах мають відрізнятися від тих, які існують у роботі з повнолітніми злочинцями та потерпілими. І, найголовніше, якщо йдеться про дитину-жертву, то ми всі мусимо мінімізувати стресові ситуації, тому що навіть судовий процес може стати стресом, іноді й невиправним", - зазначив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

У відомстві зазначили, що в 2019 році в Україні було зареєстровано близько 12 тис. кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом, і дітей, які постраждали від насильницьких дій.

"Кількість дітей, які стали жертвами злочинів, сягнула 6 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Мамедов під час зустрічі з керівництвом Нацполіції обговорив можливість запровадження нових підходів до допиту потерпілих дітей і свідків за принципом "одного разу".

"Це принцип американського Children's Justice Centre: допит дитини може проводитися лише один раз, однією стороною процесу – слідчим суддею або слідчим, на одному етапі – досудового розслідування", - пояснили в ОГП.

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