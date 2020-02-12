Кабмін визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу УБД, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Добровольці, які брали безпосередню участь у АТО, зможуть отримати статус учасника бойових дій", - написав Гончарук.

За його словами, уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань, зазначивши, що до цього добровольці іноді були змушені в судах доводити, що захищали країну на Сході.

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"Це відновлення справедливості. Добровольці будуть мати пільги і соцгарантії як учасники бойових дій. Також вони зможуть отримати державну соціальну підтримку, отримати допомогу в соціальній і професійній адаптації після повернення з військової служби", - додав Гончарук.

Як повідомлялося, 4 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції" в цілому 329 голосами. Документом передбачається надання статусу учасника бойових дій і відповідних соціальних гарантій бійцям добровольчих батальйонів, які більш як 30 днів виконували бойові завдання в зоні проведення АТО/ООС.

23 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції" 329-IX.