Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.02.20 12:59

Уряд має намір розширити функції Держгеокадастру

Кабінет міністрів України має намір внести зміни до порядку ведення Держгеокадастру і забезпечити можливість внесення нових даних та обміну інформацією між реєстрами.

Уряд має намір розширити функції Держгеокадастру

Відповідний проєкт розпорядження внесено до порядку денного уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, зміна порядку дозволить присвоювати номери об'єктам нерухомості, зокрема будівлям, спорудам, інженерним мережам, розташованим на земельних ділянках, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди.

Крім того, документ дозволить вносити, змінювати, шукати в Держгеокадастрі дані про контури, координати поворотних точок, назви, адреси будівель, ідентифікатори об'єктів будівництва і завершених об'єктів.

"Це забезпечить інформаційну взаємодію між Державним земельним кадастром, Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та адресним реєстром у режимі реального часу", - йдеться в пояснювальній записці.

Проєкт постанови також передбачає присвоєння офіційного статусу геопросторовим даним інших кадастрів та інформаційних систем, розміщеним на картографічній основі Держгеокадастру у вигляді інформаційних шарів і атрибутів.

Також читайте: Кадастри працюватимуть за новими правилами, - Гончарук

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100