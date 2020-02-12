Законодавчі ініціативи щодо реформи 5% акцизу будуть внесені в парламент, - Гетманцев

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками наради в Службі безпеки України з проблемних питань тютюнового ринку, передає Інтерфакс Україна.

"Ухвалено рішення розробити деякі законодавчі ініціативи, які повинні бути внесені в парламент. По-перше, про удосконалення адміністрування 5% місцевого акцизу, по-друге, про введення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів, у тому числі тютюнових виробів", - вказав глава профільного парламентського комітету.

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На нараді також були присутні глава СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді, глава Державної податкової служби Сергій Верланов, заступник голови Держмитниці Роберт Зелді, а також представники бізнесу.

Також СБУ, Національна поліція, Державна митна служба, податкова міліція створять оперативні групи для боротьби з тютюновою контрабандою.