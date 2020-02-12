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12.02.20 13:43

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь і її захист усвідомлено і неусвідомлено надавали недостовірну інформацію для створення алібі.

Про це йдеться в матеріалі Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Перша спроба маніпуляції інформацією відбулася під час обрання запобіжного заходу Яні Дугарь: 13 грудня 2019 року адвокати заявили, що відео з камер спостереження для комплексної комісійної експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності датоване 11.07.2019 року. А в цей час, мовляв, підозрювана перебувала за кордоном.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 01

Однак відео з камер спостереження, використане для порівняння із зображенням Яни Дугарь, насправді датоване сьомим листопада - 07.11.2019 року: і в цей час підозрювана перебувала в Україні у місті Покровську. Саме з місцевого супермаркету були вилучені відеозаписи для дослідження.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 02

Ці дані підтверджуються вивченням функцій і налаштувань камер спостереження та показами свідків. Просто цифри дати зйомки було налаштовано на камері у такому режимі: спочатку місяць – 11-й, тобто листопад, а потім вже - день, тобто 7-ме число. Тож інформація про перебування Яни Дугарь за кордоном у момент запису порівняльного відео не відповідає дійсності.

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Друга спроба маніпуляцій: сторона захисту і сама підозрювана неодноразово вказували, що Яна Дугарь не могла здійснювати розвідку в Києві 15 та 18 липня 2016 року, бо в цей час у відпустці вона не була, а відтак ніяк не могла покинути місце проходження служби. Однак лише за період чотирьох місяців документування у 2019 році встановлено 22 доби самовільного залишення місця проходження служби. При цьому за цей час Яна Дугарь виїжджала до Києва, Львова, Кіровоградської та Миколаївської областей.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 03

Також слідчі встановили, що впродовж 2019 року підозрювана офіційно тричі перебувала у відпустці: з 01.07 по 13.07, з 31.08 по 29.09 та з 09.12 по 13.12.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 04

Однак, у той же час задокументовано, що Яна Дугарь 28 листопада 2019 року була у Львові. Але ця дата аж ніяк не вписується у період офіційних відпусток. До того ж, у телефонній розмові зі знайомою вона стурбовано розповідає, що на вулиці її зупинила військова служба правопорядку. Яна Дугарь, зокрема, зазначає: "…А что мне, проблемы надо? Я сейчас сдам, что я військова, я тут на каких правах, аж ні на яких. У меня нет ни відрядження, ничего, меня просто так відпустили…".

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 05

Таким чином підтверджується інформація, що Яна Дугарь без проблем та офіційних дозволів залишала місце проходження служби.

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Також наголошується, що Яна Дугарь не сказала правди навіть про свій перший візит до Києва: вона розповідала, що вперше відвідала Київ лише у березні 2017 року. Але на особистій сторінці у соцмережі підозрюваної слідчі виявили її фото на столичному Майдані Незалежності, датоване 29 серпня 2012 року.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 06

Слідчі також вперше опублікували результати комплексної судової психологічної і портретної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 21.11.2019 року, у висновку якої говориться: жінка-розвідниця, зображена на відео з камер спостереження, і Яна Дугарь - це одна і та сама особа.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 07
Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 08

Щоб перевірити цю інформацію, слідчі запланували ряд слідчих дій, проте 20 грудня 2019 року Яна Дугарь відмовилася від надання будь-яких свідчень і проведення будь-яких слідчих дій.

Водночас нещодавно адвокати Яни Дугарь озвучили інформацію щодо непричетності підозрюваної до вчинення правопорушення. При цьому вони посилалися на дослідження із використанням поліграфа, який начебто підтвердив, що:
- Яна Дугарь не здійснювала будь-якого стеження за місцем пересування журналіста Павла Шеремета
- Яна Дугарь не обговорювала з Андрієм Антоненком підготовку до вчинення вбивства журналіста Павла Шеремета.

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Однак невідоме дослідження із використанням невідомого поліграфа, невідомо ким призначене і невідомо ким проведене не дає відповідей на питання, які цікавлять офіційне слідство. Нині Яну Дугарь підозрюють у проведенні розвідувальних заходів. Зокрема йдеться виключно про фотофіксацію наявності камер спостереження на маршруті руху закладників вибухівки під авто Павла Шеремета, а не за ним самим.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 09

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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