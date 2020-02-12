Це позитивно вплине на роботу ОП, - Разумков про призначення Єрмака

Про це він сказав під час брифінгу в рамках візиту в Київську область, відповідаючи на запитання щодо звільнення керівника Офісу президента і чи радився з Разумковим президент, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я думаю, що президент тут не має ні з ким радитися. Це голова його Офісу. Офіс - це структура, яка забезпечує діяльність президента. І це виключна прерогатива президента, кого призначати на цю посаду", - зазначив голова парламенту.

Говорячи про новопризначеного керівника ОПУ Андрія Єрмака, Разумков нагадав, що він є членом команди президента і "багато місяців працює за важливими напрямами, пов'язаними з виконанням функцій Офісу президента, безпосередньо виходячи з тих доручень, які давалися главою держави".

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"Це не нова людина, це людина, яка була помічником президента. Фактично в перші дні після вступу на посаду, його Володимир Олександрович (Зеленський, - ред.) призначив. Тому я не бачу якихось негативних наслідків в цьому, 100%. Я думаю, що це позитивно вплине на роботу Офісу глави держави", - зауважив спікер.

На запитання, чи можна буде побачити екскерівника ОПУ Андрія Богдана на якійсь посаді в Кабміні, Разумков відповів, що з цього приводу краще звернутися до прем'єр-міністра.

"Мені така інформація не відома", - додав Разумков.





