Кабмін спрямував 2,2 млрд грн на зарплати вчителям, - Міносвіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Це рішення було ухвалено сьогодні, 12 лютого 2020 року, на засіданні Кабміну.

"Зараз ми вперше за 4 роки при розрахунку кількості коштів на зарплати вчителів врахували дані не минулого, а цього навчального року. Оскільки у формулу, за якою розраховується заробітна плата, закладається показник наповнюваності класу, ці дані суттєво впливають на формування бюджету. Гроші, які ми зараз "докинули" на місця, не вплинуть на ставку чи обов’язкові виплати. Однак вони дозволять місцевій владі платити повну надбавку за престижність та премії", – зазначила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

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Зазначається, що завдяки цим коштам бюджети міст обласного значення збільшаться на 933,6 млн грн, районні бюджети збільшаться на 588,4 млн грн, бюджети об'єднаних територіальних громад збільшаться на 712,3 млн грн.

За словами Новосад, це рішення ніяк не вплине на вчителів, яким міська влада до цього виплачувала всі надбавки і премії.