Держдума максимально спростила отримання статусу носія російської мови українцями і білорусами

Про це пише ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідний законопроєкт Держдума в середу на засіданні ухвалила в другому - основному - читанні.

Згідно з документом, громадяни України, які вільно володіють російською мовою, можуть особисто подавати заяву про визнання їх носіями російської мови. У такому випадку за наявності достатніх підстав комісія може надати статус без співбесіди.

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Під підставами мається на увазі те, що самі заявники або їхні родичі постійно проживають або раніше постійно проживали на території Росії або на території, яка належала до Російської імперії чи СРСР.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що уряд має намір спростити і скоротити в термінах процедуру отримання українського громадянства.