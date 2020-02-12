У січні телеканали встановили антирекод зі згадування окупованого РФ Криму в новинах. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Детектор медіа".

Повідомляється, що епідемія нового коронавірусу, збитий в Ірані український літак та інші міжнародні події відтягнули частину уваги виробників новин від українських подій.

Майже третина новин стосувалася подій та інформаційних приводів у столиці. Натомість кількість матеріалів про події в Криму в січні була рекордно малою: лише два повідомлення — одне на "1+1" та одне на СТБ. Обидва стосувалися випробування в Криму російських ракет. Інші події в окупованому Росією українському регіоні теленовинарі вважали не вартими висвітлення.

З областей найбільше уваги приділили Донецькій, Київській, Одеській та Львівській. Водночас Луганська область, де, як і на Донеччині, тривають бойові дії, цікавить журналістів значно менше. Підвищена увага до Херсонської області пояснюється вбивством поліцейського в Каховці. Водночас області, які зазвичай є "білими плямами" на інформаційній мапі України, цього разу мають порівняно вищі показники. Найменший — у Полтавської (10 згадок) і Хмельницької й Чернігівської областей (по 13).







Разом з тим наголошується, що святкові дні та зниження політичної активності витіснили політику на третє місце в загальній тематичній структурі теленовин. Найбільше політичних матеріалів було на "Інтері" та 5 каналі, найменше — на СТБ та "1+1". Зросла частка новин про надзвичайні події та кримінал, а також про міжнародну політику. Відсутність політичних новин телеканали компенсували більшою кількістю матеріалів про надзвичайні події в регіонах, деякі з них — із описами, що виходять за межі адекватності. Наприклад, у матеріалі від 4 січня на "1+1" розповіли: "Діти, як живі смолоскипи, бігли з криками, а одяг і волосся на них палали". Або на цьому ж каналі 7 січня: "Пекельне Різдво на Одещині — там живцем згоріли троє робітників".

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"Матеріалів, пов'язаних з Кримом, було всього сім протягом тижня, але п'ять з них стосувалися подій поза півостровом - судових справ у Росії і рішень російської влади", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що у вибірку моніторингу потрапляють тільки головні випуски новин.