Кабмін має намір перенаправити 429 млн грн з фінансування Бюро фінрозслідувань на податкову міліцію

Проєкт відповідного розпорядження стоїть на порядку уряду на середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, в січні Верховна Рада без обговорення відхилила законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань, який пройшов перше читання.

Народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт депутатів Ольги Василевської-Смаглюк і Дениса Монастирського ("Слуга народу") 2 жовтня 2019 року. Згідно з ним, БФР має бути підзвітне Міністерству фінансів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відхилила законопроєкт про створення Бюро фінрозслідувань і ліквідації податкової міліції

Однак документ до першого читання не передбачав ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, хоча до БФР мають перейти повноваження з розслідування економічних злочинів.

Законопроєкт №1208-2 був зареєстрований як альтернативний до проєкту закону №1208, поданого главою профільного комітету Данилом Гетманцевим ("Слуга народу"). Однак основний законопроєкт і його іншу альтернативну версію №1208-1 депутати не підтримали в першому читанні.