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12.02.20 14:58

Провели чудову дискусію із Зеленським. Обговорили реформи і проблеми нацменшин в Україні, - єврокомісар Варгеї

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї і президент України Володимир Зеленський провели в Києві зустріч, на якій обговорили прогрес України у реформах і проблеми нацменшин.

Провели чудову дискусію із Зеленським. Обговорили реформи і проблеми нацменшин в Україні, - єврокомісар Варгеї

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі в середу.

"Для мене велика честь зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Провели чудову дискусію; ми домовилися зміцнювати економічну співпрацю для створення сильної і стійкої економіки в Україні. Обговорювався прогрес у реформах, зокрема в судовій системі, і необхідність пошуку рішення проблеми національних меншин", - написав єврокомісар

Нагадаємо, раніше комісар ЄС Варгеї закликав Україну повністю імплементувати рекомендації Венеціанської комісії до мовного закону.

Також читайте: Єврокомісія не приймає жодних компромісів у питанні суверенітету і територіальної цілісності України, - Варгеї

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