Евакуацію українців з Китаю здійснимо, коли будемо впевнені, що це не створить ризики проникнення вірусу в Україну, - Гончарук

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо шукати можливість провести евакуацію таким чином, щоб не створити додаткових ризиків для місцевого населення", - сказав Гончарук.

За його словами, нині уряд вивчає досвід інших країн, як вони проводили евакуацію.

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"Щойно ми будемо впевнені, що евакуація не створить ризики проникнення і поширення інфекції на території України, ми буквально миттєво проведемо всі евакуаційні дії. Це питання кількох днів", - сказав він.

Також прем'єр наголосив, що для евакуації вже готовий літак і є кілька об'єктів, куди планують заселити людей на карантин.

Як повідомлялося раніше, кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис.