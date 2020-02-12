На Львівщині двоє поліцейських продавали наркотики через посередника, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За версією слідства, заступник начальника одного з райвідділів поліції спільно зі своїм підлеглим через погрози і шантаж залучили до протиправної діяльності наркозалежного із судимістю. Посередник отримував наркотики від поліцейських і перепродував "товар". Після цього він надавав інформацію про покупців поліцейським, які, зловживаючи службовим становищем, штучно нарощували "результати" роботи відділу.

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Правоохоронці затримали обох поліцейських, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, при передачі посереднику амфетаміну і канабісу. Вилучені наркоречовини направлено на експертизу.

Затриманим планується оголосити про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів,) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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