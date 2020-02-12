На Львівщині двоє поліцейських продавали наркотики через посередника, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За версією слідства, заступник начальника одного з райвідділів поліції спільно зі своїм підлеглим через погрози і шантаж залучили до протиправної діяльності наркозалежного із судимістю. Посередник отримував наркотики від поліцейських і перепродував "товар". Після цього він надавав інформацію про покупців поліцейським, які, зловживаючи службовим становищем, штучно нарощували "результати" роботи відділу.
Правоохоронці затримали обох поліцейських, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, при передачі посереднику амфетаміну і канабісу. Вилучені наркоречовини направлено на експертизу.
Затриманим планується оголосити про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів,) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.