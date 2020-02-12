Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України

Про це сказано в заяві Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Цю мережу створили для незаконного втручання у внутрішні справи інших країн, перш за все України. У компанії зазначили, що не хочуть, щоб їхню соцмережу використовували для маніпулювання людьми.

Так, у російську мережу входило 78 облікових записів Facebook, 11 сторінок, 29 груп і 4 облікові записи в Instagram.

Люди, які стояли за цими акаунтами, зображували з себе місцевих, використовуючи фальшиві дані.

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Після розслідування в Facebook прийшли до висновку, що це скоординована робота з поширення недостовірної інформації, пов'язана з російськими військовими розвідувальними службами.

Ця мережа поширювала контент російською, українською та англійською мовами про місцеву політику, громадських діячів, нібито витоки зі Служби безпеки України, пов'язані з "етнічною напругою" в Криму і падінням "Боїнга" MH17 на Донбасі. Деякі з цих людей представлялися журналістами і намагалися зв'язатися з політиками, громадськими діячами та журналістами.

Приклади публікацій з цієї російської мережі.















