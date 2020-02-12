Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.02.20 16:53

Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України

Компанія Facebook повідомила про видалення з мережі акаунтів і груп, пов'язаних із російськими спецслужбами, які працювали в основному в Україні, а також в інших країнах.

Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України

Про це сказано в заяві Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Цю мережу створили для незаконного втручання у внутрішні справи інших країн, перш за все України. У компанії зазначили, що не хочуть, щоб їхню соцмережу використовували для маніпулювання людьми.

Так, у російську мережу входило 78 облікових записів Facebook, 11 сторінок, 29 груп і 4 облікові записи в Instagram.

Люди, які стояли за цими акаунтами, зображували з себе місцевих, використовуючи фальшиві дані.

Читайте також: Facebook видалятиме "глибокі фейки" з маніпулятивним контентом

Після розслідування в Facebook прийшли до висновку, що це скоординована робота з поширення недостовірної інформації, пов'язана з російськими військовими розвідувальними службами.

Ця мережа поширювала контент російською, українською та англійською мовами про місцеву політику, громадських діячів, нібито витоки зі Служби безпеки України, пов'язані з "етнічною напругою" в Криму і падінням "Боїнга" MH17 на Донбасі. Деякі з цих людей представлялися журналістами і намагалися зв'язатися з політиками, громадськими діячами та журналістами.

Приклади публікацій з цієї російської мережі.

Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 01
Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 02
Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 03
Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 04
Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 05
Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 06

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100