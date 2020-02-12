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12.02.20 16:30

У лютому українці отримають найнижчі за всю зиму платіжки, - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українці отримають найнижчі за всю зиму платіжки за лютий. Водночас платіжки за січень будуть вищі, ніж за грудень.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, розмір платіжки в січні виріс, серед іншого, через те, що зросла ціна на газ для населення і обсяг споживання.

"Зараз за підсумками січня платіжка порівняно з груднем буде трохи вище. З різних причин. Тому що обсяг споживання збільшився, ціна на ринку виросла", - зазначив Гончарук.

"У лютому платіжка буде значно нижчою. Вона буде навіть нижчою, ніж у грудні. Ми бачимо, що ціни на газ після січня продовжують знижуватися і ми забезпечимо, щоб це було в платіжках. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - додав прем'єр.

За його словами, завдання уряду полягає в тому, щоб за підсумками всього сезону в лютому платіжка була максимально низькою для населення.

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"Вона в будь-якому випадку буде істотно нижче, ніж минулої зими", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб об'єднати платіжки за газ і його доставку в один документ.

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