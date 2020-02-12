Ситник: Справу про надвеликі премії в "Нафтогазі" не закрито, триває збір матеріалів

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звіту на засіданні Комітету ВР із питань антикорупційної політики у відповідь на запитання нардепа Антоніни Славицької щодо актуального стану справ у проведенні досудового розслідування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

"Справді, є така справа ... На сьогодні триває розслідування і збір всіх матеріалів. Після отримання матеріалів міжнародних доручень буде прийнято остаточне рішення. Тобто, справу не закрито", - заявив Ситник.

Як повідомлялося, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

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