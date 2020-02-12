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12.02.20 16:31

Кабмін виділив 3,5 млрд грн на ремонт і будівництво шкіл, - Гончарук

Йдеться про ремонт або завершення будівництва опорних та великих шкіл, закупівлю обладнання та оновлення інтер’єрів у шкільних приміщеннях у рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів".

Кабмін виділив 3,5 млрд грн на ремонт і будівництво шкіл, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук в Telegram.

На фінансування проєктів можуть претендувати будь-які опорні школи та інші школи, у яких навчається не менше 350 учнів.


"Використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування з місцевих бюджетів:

— фінансування шкіл у Києві, містах обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у таких містах — 70% бюджетних коштів та 30% із місцевого бюджету.

— фінансування в ОТГ та районах — 90% бюджетних коштів і 10% місцевих.

— фінансування в селах/селищах зі статусом гірських та населені пункти на лінії зіткнення — відповідно, 95% і 5%", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі роботи та заходи мають бути завершені до 31 грудня 2020 року.

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Кабмін виділив 3,5 млрд грн на ремонт і будівництво шкіл, - Гончарук 01

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