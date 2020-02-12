Завдяки діям Ситника держава отримала тільки 234 млн від продажу активів ВіЕйБі банку замість 8 млрд грн, - Бахматюк

Завдяки деструктивним діям директора НАБУ Артема Ситника держава отримала тільки 234 млн від запропонованих ним 8 млрд грн, заявляє Олег Бахматюк, а його компанія, яка сплачує мільярдні податки до бюджету і працевлаштовує 27 000 українців, опинилася під загрозою знищення, повідомляють "Українські новини".

Заява Олега Бахматюка щодо продажу активів VAB банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціоні за 234 млн грн була розміщена на офіційному сайті Групи компаній "Укрлендфармінг". "Хочу привітати пана Ситника і всю його "гоп-компанію" з вчорашньою "величезною перемогою". Вчора Фонд гарантування вкладів випустив пресреліз, в якому заявив, що вони продали всі активи VAB банку за 234 млн грн. Я як акціонер і два роки тому, і зовсім нещодавно звертався з офіційними листами, де пропонував розглянути можливість отримати 8 млрд грн. Натомість бюджет отримав лише 234 млн", - заявляє акціонер "Укрлендфармінг".

В своїй заяві Олег Бахматюк зазначає, що ситуація навколо компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" та його як акціонера банку, який свідомо знаходиться на конструктивних позиціях і пропонує бюджету України значно більше, ніж від продажу за безцінь активів, склалася не в інтересах держави: "Я закликав і закликаю: збережіть компанію, яка здатна генерувати мільярди податків до державного бюджету, в якій працює 27 000 українців і яка виплачує мільярди зарплат. І держава отримала б в 40 разів більше, ніж отримала при продажу активів на аукціоні. Але директор НАБУ Артем Ситник і ті особи, які допомагають йому в знищенні компанії, не зацікавлені в поверненні державі коштів. Вони зацікавлені лише у власному піарі, задоволенні власних амбіцій. І я впевнений, що рано чи пізно вони понесуть за це відповідальність, коли буде чітко пораховано, що могла б отримати держава і що в результаті їх дій отримала".

Олег Бахматюк також нагадав, що досвід США та європейських країн доводить, що в подібних критичних ситуаціях мирне врегулювання в результаті досягнутих домовленостей між державою і бізнесом забезпечує суттєво більші надходження до бюджету і дає можливість бізнесу працювати. "Тим більше, якщо сторона бізнесу є важливим учасником економічних процесів в Україні, - зауважує Бахматюк. - Та люди, які намагаються зруйнувати компанію, не зацікавленні в тому, щоб щось створювати. Ці особи споживають величезні бюджетні кошти і знищують тих, хто ці кошти продукує. Їх нічого не цікавить окрім власного піару і задоволення власних амбіцій. Я вважаю, що це має отримати справедливу оцінку, хай навіть не сьогодні – адже ці особи не займатимуть вічно свої посади".

Акціонер "Укрлендфармінг" заявив, що конструктивна розмова за столом переговорів і мирне врегулювання таких питань є важливими в першу чергу для дотримання інтересів держави. "Бюджет потрібно наповнювати, а не нищити економіку. Чи ріжуть курку, яка несе золоті яйця? Чи знищують компанію, яка є бюджетоутворюючою, яка гідно представляє Україну на міжнародних ринках і забезпечує експортний потенціал країни? Ось питання, на які має дати відповідь українська влада, яка декларує напрямок на економічний розвиток України, та яка стає заручником амбіцій купки осіб з деструктивними намірами і діями", - заявляє Бахматюк.

Читайте також: 3 тис. замість 8 млрд грн: Фонд гарантування не зміг продати активи VAB банку. ДОКУМЕНТ