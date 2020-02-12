Верховенство права і стабільність правової системи України є ключовими для збільшення інвестицій компаній ЄС, - єврокомісар Варгеї

"Я сказав би, що верховенство права і стабільність правової системи є ключовими. Це базовий критерій, на який дивляться наші компанії. Друге - це торговельні можливості з країни і всередині неї, і всі умови для торгівлі, пов'язані з цим", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

Варгеї зазначив, що під час візиту до Києва 11-12 лютого він домовився з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком якнайшвидше спростити торгівлю між ЄС і Україною.

"Ми домовилися з прем'єр-міністром учора, що ми докладемо всіх можливих зусиль, щоб уже спростити торгівлю - що стосується митної співпраці, дорожнього та залізничного сполучення, інших адміністративних тем, таких як, наприклад, прийняття промислових стандартів. Ми прискоримо роботу, щоб зробити можливості торгівлі реальними і відчутними дуже швидко", - пояснив він.

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Єврокомісар також наголосив, що Україні дуже важливо здійснити всі реформи, необхідні для бізнес-середовища, продовжувати судову реформу, боротьбу з корупцією, провести реформу банківського законодавства. Він зауважив, що згідно з наявною рамковою програмою Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (Deep and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA - ІФ), в України вже є величезна можливість створити і консолідувати реформи, створити сильну і стійку ринкову економіку.