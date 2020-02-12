Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з обігом 330 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27 і ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва була встановлена ​​група осіб, які створили, зареєстрували і/або придбали корпоративні права низку підприємств.

Використовуючи реквізити підконтрольних компаній, фігуранти надавали реально діючим підприємствам послуги з незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині двоє поліцейських продавали наркотики через посередника, - СБУ. ФОТО

Зокрема, "клієнти" перераховували на рахунки фіктивних підприємств кошти нібито за придбані товари, які знімалися учасниками конвертаційного центру з банківських рахунків цих компаній і поверталися замовникам послуг конвертації за винятком 12% "винагороди".

Таким чином протягом 2019-2020 рр. через підприємства, які входили до складу конвертаційного центру, було проконвертовано близько 330 млн грн.





На підставі постанов суду було проведено кілька обшуків у Дніпрі і області в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено партію неврахованої готівки в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 472 тис. грн, печатки підконтрольних підприємств, їх первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, банківські картки, комп'ютерна техніка та інші докази незаконної діяльності.

Також дивіться: Правоохоронці викрили на Сумщині "нафтовий" конвертцентр, збиток від якого становить 8,4 млн

Триває слідство.