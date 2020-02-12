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12.02.20 16:42

Естонія надасть 400 тис. євро на проєкти, пов'язані з Україною

Міністерство закордонних справ Естонії приймає заявки на реалізацію проєктів співпраці з Україною, Грузією, Афганістаном, Молдовою і Білоруссю на загальну суму 1,22 млн євро.

Естонія надасть 400 тис. євро на проєкти, пов'язані з Україною

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

"На проєкти, пов'язані з Україною, передбачено 400 000 євро. У пріоритеті проєкти, орієнтовані на підтримку жінок і переміщених осіб на Сході. Крім того, МЗС готовий підтримати проєкти, пов'язані з розробкою і впровадженням інфотехнологічних рішень у сфері державного управління, ЗМІ, стратегічної комунікації, системі освіти і розвитку малого бізнесу", - сказано в повідомленні.

На проєкти в Грузії передбачено 350 тис. євро, на проєкти в Афганістані виділили 200 тис. євро, на проєкти в Молдові 150 тис. Для Республіки Білорусь передбачено 120 тис. євро.

Заявки приймаються до 3 березня. Детальна інформація для зацікавлених осіб розміщена на сайті МЗС Естонії.

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