Естонія надасть 400 тис. євро на проєкти, пов'язані з Україною

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

"На проєкти, пов'язані з Україною, передбачено 400 000 євро. У пріоритеті проєкти, орієнтовані на підтримку жінок і переміщених осіб на Сході. Крім того, МЗС готовий підтримати проєкти, пов'язані з розробкою і впровадженням інфотехнологічних рішень у сфері державного управління, ЗМІ, стратегічної комунікації, системі освіти і розвитку малого бізнесу", - сказано в повідомленні.

На проєкти в Грузії передбачено 350 тис. євро, на проєкти в Афганістані виділили 200 тис. євро, на проєкти в Молдові 150 тис. Для Республіки Білорусь передбачено 120 тис. євро.

Заявки приймаються до 3 березня. Детальна інформація для зацікавлених осіб розміщена на сайті МЗС Естонії.

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