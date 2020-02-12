Гончарук - далекобійникам: відкату до старих "сірих" схем видачі дозволів на перевезення не буде

Про це заявив під час урядового брифінгу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми ввели електронну систему видачі дозволів... Якщо хтось розраховує, що вдасться повернути сірі, незрозумілі схеми розподілу, то відразу можу попередити, що ми не підемо на компроміси і поступки і не допустимо відкату до старих схем. У всіх рівний доступ, це позиція, на якій ми будемо стояти", - наголосив Гончарук.

Прем'єр пояснив, що раніше, коли дозволи видавалися Асоціації автоперевізників для розподілу, існував квотний принцип, і досить часто цей розподіл здійснювався за гроші. За його словами, зараз принцип отримання дозволів простий: перевізник може подати заявку в електронному вигляді і протягом 5 днів отримати дозвіл.

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"Якщо ти маленький перевізник, але організував нормальну роботу, не потрібно йти на уклін до якоїсь асоціації. Просто отримай дозвіл за допомогою електронних пристроїв", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні зранку далекобійники пікетують Кабмін з низкою вимог. Серед них скасування зважування фур, звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклій, нормалізація дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низку інших питань.