Рішення про можливе перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" ухвалюватиметься за підсумками голосування городян, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Столична влада отримали пропозицію перейменувати станцію Сирецько-Печерської лінії метрополітену "Дорогожичі" на станцію "Бабин Яр". З такою ініціативою на ім'я Київського міського голови звернулися Благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" і громадська організація "Марш пам'яті", - вказується в повідомленні.

Ініціатори перейменування вважають, що такий крок дозволить вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру. Представники фонду також зазначають, що місце трагедії щорічно відвідують десятки тисяч людей з усього світу. Крім того, заплановано спорудження Меморіального центру, в якому також функціонуватимуть музейна, освітня і науково-дослідницька частини. Перейменування станції спростить навігацію в місті для охочих відвідати місце пам'яті.

Фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" також повідомив, що готовий взяти на себе всі витрати, пов'язані з процесом перейменування.

Питання про перейменування станції "Дорогожичі" було внесено до порядку денного наступного засідання Комісії з питань найменувань. Дата засідання поки не визначена.

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