МОЗ оновив клінічне визначення коронавірусу COVID-2019, взявши за основу опитування людини

Про це під час круглого столу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"МОЗ уже вдруге оновило клінічне визначення випадку коронавірусної інфекції. І основне визначення випадку, яке будуть використовувати інфекціоністи, є опитування людини. Є симптоми, які характерні для більшості гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому виключно симптоматично розрізнити чи це коронавірусна інфекція, чи це якась інша інфекція - досить складно або неможливо. Тому, якщо є симптоми тяжкого гострого респіраторного захворювання, а також в анамнезі є подорож до КНР за останні 14 днів, коли з’явилися симптоми, одразу людина стає підозрілою щодо випадку появи гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом. І тоді включаються всі алгоритми реагування: людина ізолюється, ізолюються її контакти, встановлюється медико-санітарне спостереження, а біологічний матеріал людини з симптомами відправляється на дослідження", - сказав Ляшко.

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У межах дослідження зразків, за словами Ляшка, спочатку визначається наявність вірусів грипу та інших інфекцій, потім зразки передаються на дослідження і діагностику COVID 2019.

"Діагностичні системи щодо коронавірусу вже є в Україні, вони знаходяться в ЦГЗ, зараз надходить нова партія, яку буде поширена по інших вірусологічних абораторіях України", - додав Ляшко.

Як повідомлялося раніше, кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис.