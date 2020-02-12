Уряд ліквідував регіональні сервісні центри МВС

Таке рішення ухвалено на засіданні Кабміну в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Уряд сьогодні, 12 лютого, прийняв постанову "Деякі питання територіальних органів МВС", яка скоротила кількість територіальних органів МВС, ліквідувавши регіональні сервісні центри", - сказано в повідомленні.

За даними МВС, орієнтовне скорочення працівників становитиме від 3 до 8%.

Передбачено, що в областях, Києві та АР Крим буде створено територіальні (відокремлені) підрозділи Головного сервісного центру МВС без статусу юридичних осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що це дозволить зменшити адміністративні витрати і спростити процедуру забезпечення підрозділів.

Крім того, наголошується, що уряд прийняв розпорядження про передачу частини бюджетних призначень, передбачених для МВС в 2020 році. Зокрема, Міністерству закордонних справ передається майже 35 млн гривень, передбачених у 2020 році МВС для Нацполіції, у зв'язку з необхідністю утримання працівників з числа відряджених поліцейських у складі диппредставництв України за кордоном.

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