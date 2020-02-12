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12.02.20 17:45

Уряд ліквідував регіональні сервісні центри МВС

Кабінет міністрів скоротив кількість територіальних органів Міністерства внутрішніх справ, ліквідувавши регіональні сервісні центри.

Уряд ліквідував регіональні сервісні центри МВС

Таке рішення ухвалено на засіданні Кабміну в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Уряд сьогодні, 12 лютого, прийняв постанову "Деякі питання територіальних органів МВС", яка скоротила кількість територіальних органів МВС, ліквідувавши регіональні сервісні центри", - сказано в повідомленні.

За даними МВС, орієнтовне скорочення працівників становитиме від 3 до 8%.

Передбачено, що в областях, Києві та АР Крим буде створено територіальні (відокремлені) підрозділи Головного сервісного центру МВС без статусу юридичних осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що це дозволить зменшити адміністративні витрати і спростити процедуру забезпечення підрозділів.

Крім того, наголошується, що уряд прийняв розпорядження про передачу частини бюджетних призначень, передбачених для МВС в 2020 році. Зокрема, Міністерству закордонних справ передається майже 35 млн гривень, передбачених у 2020 році МВС для Нацполіції, у зв'язку з необхідністю утримання працівників з числа відряджених поліцейських у складі диппредставництв України за кордоном.

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