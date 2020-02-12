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12.02.20 18:36

В Україні не заповнено близько 2 тисяч суддівських вакансій, - глава ВРП Овсієнко

Наразі в Україні залишаються незаповненими близько 2 тисяч суддівських посад.

В Україні не заповнено близько 2 тисяч суддівських вакансій, - глава ВРП Овсієнко

Про це сказав голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні в судовій системі нашої держави приблизно 2 тис. вакансій суддів. Ми маємо ситуацію, коли близько 2 тисяч суддів не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання, яка була розпочата відповідно до закону 2016 року", - сказав Овсієнко.

За його словами, ця проблема позначається на роботі всієї судової системи.

"Позначається і в контексті Європейської конвенції, зокрема, статті шостої, яка визначає право на справедливий суд, і це право реалізується через доступ до правосуддя. Велика кількість вакансій суддівських посад призводить до того, що справи в судах призначаються через тривалі проміжки. Перші засідання призначаються через півроку, а іноді і більше через надмірну завантаженість суддів поточними справами", - пояснив Овсієнко.

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