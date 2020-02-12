Службовців Чорнобаївської РДА Черкащини підозрюють у заволодінні 500 тис. грн держкоштів під час закупівлі газу, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"Чорнобаївським відділом Золотоніської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом привласнення державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем при закупівлі природного газу посадовими особами Чорнобаївської РДА (ч. 2 ст. 191 КК України)", - сказано в повідомленні.

Перевіряючи законність проведення органами виконавчої влади публічних закупівель, прокурори встановили ймовірне привласнення службовцями одного з відділів Чорнобаївської РДА державних коштів у розмірі близько 500 тис. грн, шляхом укладання додаткових угод за низкою договорів щодо закупівлі природного газу впродовж 2017-2019 років.

Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального злочину.

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