На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - "слуга народу" Арахамія

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, коли я не в прямому ефірі, я скажу, що за таким нібито простим питанням як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє", - зазначив Арахамія.

Нардеп підкреслив, що сказане ним було його особистою позицією: "Запитання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважаю це достатнім компромісом. І тричі! Повторив, що це моя особиста позиція".

"У нашій фракції ніколи не піднімалося питання про відновлення водопостачання в Крим. Наша позиція була і залишається незмінною - Автономна Республіка Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою ми будемо домагатися всіма законними способами", - додав він.

Арахамія також вибачився перед громадянам України, переселенцями, кримчанами, яких могли образити його слова.

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Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".