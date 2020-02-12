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12.02.20 21:48

Новий керівник Одеського припортового заводу Синиця попросив зменшити йому зарплату вдесятеро. ДОКУМЕНТ

Замість 60 мінімальних окладів працівника основної професії заводу Микола Синиця хоче отримувати шість. Він аргументує це фінансовим станом ОПЗ.

Новий керівник Одеського припортового заводу Синиця попросив зменшити йому зарплату вдесятеро. ДОКУМЕНТ

Із відповідною заявою Синиця звернувся до Фонду держмайна та наглядової ради підприємства. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Одеського припортового заводу.

"Згідно з п. 5.1 контракту з виконувачем обов'язків голови правління - директора ВАТ "ОПЗ" від 05.02.2020 р № 769, за виконання обов'язків з управління Миколі Синиці встановлено ​​заробітну плату у вигляді посадового окладу обсягом 60 мінімальних посадових окладів працівників основної професії підприємства", - сказано в документі.

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Синиця зазначає, що "фінансовий стан підприємства не дає змоги в цей час виплачувати мені заробітну плату, встановлену договором. У зв'язку із цим прошу змінити пункт 5.1 зазначеного контракту та встановити мені заробітну плату на рівні заробітної плати попереднього виконувача обов'язків голови правління - директора ВАТ "ОПЗ" .

Посадовий оклад працівника ОПЗ - 10 500 грн. У попереднього в.о. директора підприємства Сергія Назаренка він становив близько 60 тис. грн. Призначений на цю посаду Синиця мав за контрактом отримувати зарплату 630 тис. грн за місяць.

Новий керівник Одеського припортового заводу Синиця попросив зменшити йому зарплату вдесятеро 01

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