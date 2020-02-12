Посольство США подякувало Богдану

Відповідне повідомлення опубліковано в офіційному Twitter посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дякуємо Андрієві Богдану за партнерство і цінуємо його зусилля з підтримки історичного розвитку реформ в Україні останнім часом", - сказано в повідомленні.

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У посольстві зазначили, що сподіваються на "продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком".

Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою ОП став Андрій Єрмак.