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12.02.20 18:13

Посольство США подякувало Богдану

Американські дипломати відзначили "зусилля з підтримки історичного розвитку реформ в Україні" колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана.

Посольство США подякувало Богдану

Відповідне повідомлення опубліковано в офіційному Twitter посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дякуємо Андрієві Богдану за партнерство і цінуємо його зусилля з підтримки історичного розвитку реформ в Україні останнім часом", - сказано в повідомленні.

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У посольстві зазначили, що сподіваються на "продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком".

Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою ОП став Андрій Єрмак.

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